Inter Milan, parla Chivu: «Sostituzione Lautaro? Era una scelta tecnica. Ovvio che 4 sconfitte in 12 giornate son troppe ma…»
Al termine del match di San Siro, Inter Milan, Cristian Chivu ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN
Nel post-partita di Inter-Milan, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN commentando la sfida di San Siro. Ecco un estratto:
AMAREZZA PER IL PRIMO TEMPO – «Non è solo quello che abbiamo creato, è la prestazione e l’attenzione. Non abbiamo subito ripartenza, sapendo che i 2 davanti ci avrebbero potuto mettere in difficoltà. L’unica volta che siamo andati con un lancio lungo, abbiamo preso gol. Mi prendo la prestazione nonostante la delusione per aver subito gol. I ragazzi ci hanno provato in tutti i modi, è questo lo spirito che vorrei vedere. Ovvio che 4 sconfitte in 12 giornate son troppe, ma la classifica è lì, dobbiamo restare aggrappati. Perdere una partita così, dal punto di vista della frustrazione può lasciare qualche segno»
SU SOMMER – «Io non faccio un’analisi del genere. So quello che creiamo e quello che concediamo. Sugli individui non ci vado mai perché non è giusto. Per me i miei sono i migliori, per come vedo che lavorano ogni giorno. Non andrei mai a puntare il dito contro qualcuno, perché quando lo fai c’è aria di fallimento. Siamo tutti dentro la sconfitta, nel bene e nel male. Potevamo gestire meglio i momenti, poi le statistiche son quello che sono. Abbiamo solo il dovere di rialzarci perché mercoledì abbiamo una partita altrettanto importante».
LA SOSTITUZIONE DI LAUTARO? – «Sta bene. Era una scelta tecnica, mia. penso che i ragazzi che sono in panchina hanno il merito di dare il loro contributo, lo hanno fatto in queste 12 giornate, come Pio e Bonny».
