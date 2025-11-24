Inter Milan, parla Chivu: «Sostituzione Lautaro? Era una scelta tecnica. Ovvio che 4 sconfitte in 12 giornate son troppe ma...»

Al termine del match di San Siro, Inter Milan, Cristian Chivu ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN

AMAREZZA PER IL PRIMO TEMPO – «Non è solo quello che abbiamo creato, è la prestazione e l’attenzione. Non abbiamo subito ripartenza, sapendo che i 2 davanti ci avrebbero potuto mettere in difficoltà. L’unica volta che siamo andati con un lancio lungo, abbiamo preso gol. Mi prendo la prestazione nonostante la delusione per aver subito gol. I ragazzi ci hanno provato in tutti i modi, è questo lo spirito che vorrei vedere. Ovvio che 4 sconfitte in 12 giornate son troppe, ma la classifica è lì, dobbiamo restare aggrappati. Perdere una partita così, dal punto di vista della frustrazione può lasciare qualche segno»

SU SOMMER – «Io non faccio un’analisi del genere. So quello che creiamo e quello che concediamo. Sugli individui non ci vado mai perché non è giusto. Per me i miei sono i migliori, per come vedo che lavorano ogni giorno. Non andrei mai a puntare il dito contro qualcuno, perché quando lo fai c’è aria di fallimento. Siamo tutti dentro la sconfitta, nel bene e nel male. Potevamo gestire meglio i momenti, poi le statistiche son quello che sono. Abbiamo solo il dovere di rialzarci perché mercoledì abbiamo una partita altrettanto importante».

LA SOSTITUZIONE DI LAUTARO? – «Sta bene. Era una scelta tecnica, mia. penso che i ragazzi che sono in panchina hanno il merito di dare il loro contributo, lo hanno fatto in queste 12 giornate, come Pio e Bonny».

