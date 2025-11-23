Voti&Stats
Pagelle Inter Milan, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A! I voti
Pagelle Inter Milan: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le valutazioni
Le pagelle di Inter Milan terminata 0-1 per i rossoneri che, con la rete di Pulisic, si impongono sui nerazzurri nella dodicesima giornata di Serie A.
PAGELLE INTER MILAN
Inter: Sommer 5; Akanji 6,5, Acerbi 6- (P. Esposito s.v.), Bastoni 6; Carlos Augusto 6-, Barella 6,5 (Diouf 6), Calhanoglu 5+ (Zielinski 6), Sucic 6+, Dimarco 6+; Thuram 6+, Lautaro 5,5 (Bonny 5,5)
Milan
Maignan 7: Due grandi parate nel primo tempo, il rigore respinto a Calhanoglu nella ripresa
Tomori 6: Qualche sbavatura ma tiene bene
Gabbia 6.5: Sempre attento e sempre preciso
Pavlovic 5.5: Ingenuo sul rigore concesso
Saelemaekers 6.5: Qualche fiammata, suo il tiro da cui nasce il gol
Fofana 5.5: Solita gara di corsa ma pochissima qualità, anche se il gol parte da lui – 78′ Ricci sv
Modric 6.5: Partita di grande sostanza
Rabiot 5.5: Dopo lo stop deve riprendere la forma
Bartesaghi 6.5: Buona prestazione in entrambe le fasi
Pulisic 7: Si vede poco ma decide l’incontro – 78′ Nkunku sv
Leao 5.5: Tanto fumo, poco arrosto – 85′ Loftus-Cheek sv
