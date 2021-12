Inter, Inzaghi: «C’è rammarico, ma torniamo da qui con tante cose buone»

Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le parole dell’allenatore nerazzurro dopo la sconfitta con il Real Madrid

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Real Madrid e Inter. Di seguito le sue parole.

RAMMARICO – «C’è molto rammarico per un primo tempo fatto bene e con personalità. Purtroppo abbiamo creato diverse situazioni, i numeri sono a nostro favore ma siamo andati a riposo sotto di un gol anche se non era quello che si era visto in campo. Chiaramente volevemo fare un risultato diverso ma ci servirà per il futuro».

ESPULSIONE – «Ha fatto un errore grave ma il ragazzo è intelligente, ha capito l’errore e ha già chiesto scusa a me, allo staff e ai propri compagni. Era una partita aperta e dispiace perchè è un giocatore importante per noi. Ha una grandissima esperienza internazionale ma gli servirà per il futuro. Speriamo non capiti più a lui e ai compagni».

PRESTAZIONE – «A livello di gioco abbiamo sviluppato bene e creato tanto, l’unica pecca è aver chiuso il primo tempo sotto di una rete per quello che si era visto. Era la sesta partita di fila e avevamo qualche giocatore stanco. È normale che nelle due partite con il Real mdrid abbiamo fatto bene ma perso tutte e due: evidentemente dobbiamo fare qualche cosa in più».

CAMPIONATO – «Torniamo da Madrid con tante cose buone. Adesso ci rituffiamo nel campionato: siamo in un ottimo momento. Già da domenica avremo una partita importante e non semplice da affrontare».

OTTAVI – «Vediamo i risultati di domani, ci sono squadre fortissime. L’importante è arrivare quando sarà il momento nelle condizioni migliori».

LE PAROLE DI INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA