Inter, Inzaghi: «Vinto con l’aiuto di tutti, Correa importante per noi»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro l’Udinese.

PARTITA – «Non era una partita semplice. L’Udinese è una squadra fisica che ha impensierito un po’ tutti. I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo vinto una partita meritatamente con l’aiuto di tutti, con chi ha giocato e con chi è entrato dopo. Dobbiamo continuare così».

CORREA – «Se stavo pensando di toglierlo? No. Nel primo tempo ha fatto quello che gli avevo chiesto. Ha provato le giocate, si è aperto e ha attaccato la profondità. A volte si può sbagliare qualche scelta. Lo conosco ed è importante per noi. Abbiamo quattro attaccanti e ho la fortuna di averli tutti e quattro a disposizione in questo momento, dovrò essere bravo di volta in volta a sceglierli».

EPISODI – «A volte le partite sono frutto anche di episodi, l’abbiamo visto anche contro la Juventus. Ci sono stati episodi come il rigore contro l’Atalanta che ci hanno tolto punti nel nostro percorso. Ora ci godiamo questa vittoria e andiamo avanti a partire dalla partita di Champions».

PROSSIMI IMPEGNI – «Le prossime due gare sono importanti, ma prima abbiamo una partita di Champions forse ancora più importante. Dobbiamo essere bravi a ragionare di partita in partita. Sappiamo che abbiamo due squadre davanti a noi davvero impeccabili, ma per noi è uno stimolo in più».

DIFESA – «Non abbiamo rischiato quasi nulla come mercoledì a Empoli. Abbiamo dei difensori molto forti, ma i risultati non dipendono solo da loro. Siamo il miglior attacco e dobbiamo diventare anche la miglior difesa, possiamo farlo».

