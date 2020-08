Inter, Joao Mario: «Vorrei provare nuove esperienze»

Joao Mario, centrocampista dell’Inter, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di AS. Ecco le dichiarazioni sul suo futuro

Joao Mario, centrocampista dell’Inter, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di AS. Ecco le dichiarazioni sul suo futuro:

«Vorrei provare nuove esperienze. Mi piacerebbe poter giocare nella Liga perché credo che sia il campionato che più si adatta al mio stile di gioco. Mi piace il modo di giocare delle squadre spagnole. Sono cresciuto in una cultura calcistica molto vicina a quella spagnola, allo Sporting, credo mi potrei adattare rapidamente».

NAZIONALE – «Il prossimo obiettivo è trovare un progetto che mi aiuti a restare in Nazionale per gli Europei. Sono certo che lo troveremo e che potrà giocare con regolarità per essere titolare con il Portogallo».