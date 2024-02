Frey su Inter Juve: «Ecco come andrà il match scudetto»

Le dichiarazioni dell’ex portiere dell’Inter Sebastien Frey su quello che sarà il prossimo scontro tra i nerazzurri e la Juve

Ai microfoni di TMW Radio, Sebastien Frey ha parlato così di Inter Juve: tra confronti e pronostici in ottica scudetto

SUL MATCH – «Sarà completamente diversa da quella dell’andata. L’Inter potrebbe portarsi a +7 e sarebbe un grande passo per la lotta scudetto. Per me la Juve non mollerà niente fino in fondo. Per me l’Inter andrà in campo per vincerla, la Juve almeno per non perderla e far rimanere tutto aperto».

LAUTARO VLAHOVIC – «A oggi dico Lautaro perché da quando è all’Inter sta avendo una continuità pazzesca, è un leader e aha numeri mostruosi. Vlahovic ha trovato sempre difficoltà ma ora vediamo chi è il vero Vlahovic. Sarà importante per lui confermarsi a questi livelli, mentre Lautaro ormai è un punto fermo in Italia e in Europa. Sarà un bel duello».

