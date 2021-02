Inter Juve: così Pirlo ha ingabbiato Brozovic – ANALISI TATTICA

Il lavoro tattico di Kulusevski su Brozovic una della trovate vincenti di Andrea Pirlo: il pressing arma decisiva nel primo round Inter Juve di Coppa Italia

Anche se un po’ episodica per il modo in cui è avvenuta, Inter-Juve lancia comunque segnali tattici interessanti per Pirlo. Nel match di campionato, il pressing bianconero si era rivelato disastroso: costruendo dal basso i nerazzurri avevano potuto attaccare sistematicamente in campo aperto, trovando Brozovic e Barella costantemente liberi.

Ieri sera la Juve, nonostante un avvio un po’ scialbo, è stata molto più convincente senza palla. La Juve impediva ai nerazzurri di palleggiare bene da dietro, la squadra scivolava e accorciava con i tempi giusti. Da segnalare in particolar modo la generosità di Kulusevski, che ha fatto un grande lavoro su Brozovic: a differenza del match di campionato, l’Inter ha faticato nel trovare libero il proprio play.

