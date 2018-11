Kwadwo Asamoah, Stefan De Vrij e Emre Can sono costati non poco ad Inter e Juventus. Colpa delle commissioni agli agenti

Parametro zero? Non proprio. Ormai la caccia ai giocatori in scadenza di contratto è sempre più ferrata. Le regole del Fair Play Finanziario sono sempre stringenti per tutti i club e l’occasione di acquistare giocatori importanti a zero è ricercata da molte squadre. In Italia la tradizione è sempre stata florida, con Galliani e il Milan assoluti protagonisti. Ma nel calcio moderno, se non la squadra, c’è sempre da trattare con i procuratori che richiedono ingenti somme per indirizzare i propri assistiti. Questo il caso di Inter e Juventus.

È proprio questo il caso di Asamoah, De Vrij e Emre Can. I presunti acquisti a costo zero sono in realtà costati non poco alla casse interiste e juventine. Per entrare nello specifico, il centrale olandese è stato pagato da Ausilio ben 5,5 milioni di euro: questa la cifra per convincere il difensore a non firmare con la Lazio per un ingaggio molto simile a quello nerazzurro. Per il ghanese invece, l’esborso è stato di 3,5 milioni per evitare che la Juventus ponesse il suo veto per il trasferimento agli acerrimi rivali. Ed Emre Can? Per il centrocampista tedesco i bianconeri si sono svenati: 16 milioni di commissioni. L’obiettivo: convincere l’ex giocatore di Klopp a non accasarsi altrove.