Infortunio Emre Can, rischio operazione chirurgica per il bianconero: ecco il comunicato della Juventus

Problemi a centrocampo per la Juventus, che rischia concretamente di dover rinunciare ad Emre Can nelle prossime settimane. Settimane piuttosto impegnative, per altro, tra campionato ed il doppio impegno di Champions League con il Manchester United.

Questo, infatti, il comunicato ufficiale uscito nel pomeriggio sul sito della società bianconera: «Il giocatore dovrà essere sottoposto ad approfondimenti clinici e strumentali per un nodulo tiroideo che potrebbe anche necessitare di un trattamento chirurgico»