Inter, Kolarov analizza la vittoria dei nerazzurri: «La squadra ha giocato bene dal primo minuto. Lautaro Martinez...»

Inter, Kolarov analizza il successo dei nerazzurri: «La squadra ha giocato bene dal primo minuto. Lautaro Martinez…»

L’Inter firma una prestazione straripante a San Siro, travolgendo il Bologna e riprendendosi la vetta della Serie A davanti a Milan e Napoli. Una prova dominante per ritmo, qualità e mole di occasioni create, che certifica la crescita continua della squadra di Cristian Chivu, tecnico capace di incidere in profondità sia sul piano tattico sia su quello umano.

Il lavoro del tecnico romeno emerge in ogni fase del gioco, con un’Inter brillante, aggressiva e sempre padrona del campo. Un segnale forte al campionato e una conferma della solidità del progetto nerazzurro.

Al termine del match, ai microfoni di DAZN, è arrivata anche l’analisi lucida e puntuale di Aleksandar Kolarov, viceallenatore e figura di grande esperienza internazionale, che ha offerto la sua lettura sulla prestazione e sul momento della squadra.

ANALISI DELLA PARTITA – «Il mister ha capito che anche nel secondo tempo di Riad avevamo creato tanto e realizzato poco e voleva andasse diversamente stasera, ma la squadra ha giocato bene dal primo minuto».

LAUTARO – «È quello che vediamo da sempre, è il nostro capitano e gli vanno fatti i complimenti. Lui è così anche in allenamento, non ne ha mai sbagliato uno».

MERITI DI CHIVU – «Non volevamo stravolgere, solo aggiungere alcune cose. La squadra è andata vicina a vincere l’anno scorso, ma purtroppo non ci è riuscita. Abbiamo toccato alcuni punti a livello umano e, lavorando, la squadra sta facendo un percorso importante».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI KOLAROV SU INTERNEWS24