Inter La Russa: «Gli episodi non giustificano il non gioco»

Le parole del Presidente del Senato e tifoso dell’Inter, Ignazio La Russa sulla sconfitta contro la Juve: «Mi fa ridere che qualcuno ha messo in discussione il tocco di mani»

Ai microfoni di Radio Gr Parlamento, Ignazio La Russa ha parlato delle polemiche che ci sono state ieri sera durante e dopo la sfida tra Inter e Juventus. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Gli episodi non giustificano il non gioco dell’Inter. C’erano 70 minuti per recuperare. Contro di loro partiamo sempre da -1. Mi fa ridere che qualcuno ha messo in discussione il tocco di mani, sappiamo che contro di loro bisogna fare sempre qualcosa di più. L’arbitro non è andato al Var per ignavia, per non assumersi la responsabilità».

