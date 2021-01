Inter, l’agente di Hakimi smentisce le voci sul Real: «Non ne so nulla»

L’agente di Achraf Hakimi ha smentito le voci di possibili problemi tra l’Inter e il Real Madrid sul pagamento delle rate

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, ai microfoni di FcInter1908.it ha smentito le voci sui possibili problemi tra l’Inter e il Real Madrid sul pagamento delle rate del cartellino del marocchino.

«Voci da Madri su Hakimi? Quali sono queste voci? Non ne so nulla. Non abbiamo ricevuto nessuna chiamata da Madrid. Achraf sta bene nell’Inter ed è concentrato solo nel fare il massimo con l’Inter. Il suo obiettivo è di vincere con la maglia dell’Inter, non pensa ad altro».