Inter, Lautaro Martinez brucia le tappe: contro il Barcellona vuole esserci, le ultime in vista della semifinale

Inter, Lautaro Martinez vuole esserci contro l’Inter: oggi l’allenamento in vista del Barcellona e l’argentino punta ad una maglia da titolare

Lautaro Martinez ci sarà. È questo il messaggio che arriva dall’Inter e che lo stesso attaccante argentino ha voluto lanciare, con forza, anche sui social: un’immagine che lo ritrae di spalle mentre si allena, accompagnata da una clessidra e una batteria in ricarica, simboli chiari della sua voglia di esserci. La semifinale di ritorno contro il Barcellona è una di quelle partite a cui non si può mancare, e Lautaro lo sa bene. Nonostante l’elongazione ai flessori della coscia sinistra, il capitano nerazzurro ha comunicato a Inzaghi la sua disponibilità totale e oggi è atteso in gruppo almeno per una parte della seduta, come riportato da la Gazzetta dello Sport.

Tutto sta procedendo secondo i piani tracciati da venerdì scorso, quando gli esami strumentali avevano escluso lesioni. Il percorso di recupero, gestito con attenzione, sembra dare i suoi frutti: non c’è stato alcun passo falso, e l’ottimismo cresce ora dopo ora. Anche Lautaro è convinto di farcela, e salvo imprevisti dell’ultima ora, sarà titolare accanto a Thuram nell’assalto nerazzurro ai blaugrana a San Siro.