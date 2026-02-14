Inter, Lautaro Martinez cuore nerazzurro: «Orgoglioso di essere il capitano di questo Club, per me rappresenta tantissimo. Ho sempre guardato Milito»

Inter, Lautaro Martinez ha parlato nel giorno del match con la Juventus. Queste le dichiarazioni del capitano nerazzurro

Nel giorno di Inter Juve, Lautaro Martinez ha parlato ai canali ufficiali nerazzurri. Le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LA CRESCITA RISPETTO AGLI INIZI – «La grinta soprattutto all’inizio della mia carriera mi ha aiutato tanto, oggi mi sento un calciatore più maturo e sono orgoglioso di essere il capitano di una squadra importante come l’Inter. Per la mia vita, per la mia carriera e per la mia famiglia questo Club rappresenta tantissimo».

LA PAROLA PIÙ IMPORTANTE – «“Sacrificio”. Me l’ha insegnata mio padre perché vengo da una famiglia che spesso ha vissuto con poco quindi il sacrificio è stato indispensabile ma anche prezioso, poi il rispetto sicuramente è un valore fondamentale».

IL CONSIGLIO PER UN GIOVANE CALCIATORE – «Se ripenso agli inizi della mia carriera, per me guardare e ascoltare è stato importantissimo. L’ho sempre fatto con i compagni che avevo a partire da Diego Milito al Racing: guardavo i suoi controlli, i suoi movimenti, ascoltavo quello che diceva. Osservare fa crescere e imparare tanto, ho fatto lo stesso fin da bambino anche con mio padre e da lui ho imparato tantissime cose senza neanche aver avuto bisogno di chiedergliele».

L’INTERVISTA COMPLETA A LAUTARO MARTINEZ