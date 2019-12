Inter, Lautaro Martinez: «Ho avuto tante offerte ma quando è arrivata quella neroazzurra…»

Inter, Lautaro Martinez torna a parlare di quando i neroazzurri lo cercarono e dell’incontro con Zanetti

Che sia un talento è fuori discussione come il fatto che moltissimi club erano sulle sue tracce. L’Inter alla fine ha avuto la meglio e Lautaro Martinez quest’anno è titolare fisso in coppia con Lukaku. Proprio l’argentino ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica.

«Avevo tante offerte, ma quando è arrivata quella dell’Inter ho realizzato che era l’ora di andare in Europa. Zanetti? Ci sentivamo già quando ero in Argentina. Quando ci siamo incontrati ad Appiano Gentile è stato un po’ come ritrovarsi»