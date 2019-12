Inter, buone notizie per Conte: possibile convocazione per Sensi

Inter, i neroazzurri si preparano per l’ultima sfida dell’anno che vedrà la squadra Conte contro il Genoa di Motta

In casa Inter si lavora per preparare al meglio l’ultimo match del 2019. La squadra di Conte sarà impegnata nella gara contro il Genoa e l’obiettivo unico è vincere per rimanere attaccati al primo posto insieme alla Juventus.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport arrivano anche buone notizie sul fronte degli infortunati. Torna infatti Borja Valero e probabilmente anche Candreva sarà a disposizione. Potrebbero essere convocati anche Sensi e Gagliardini, il primo assente proprio dal match contro la Juventus del 6 ottobre.