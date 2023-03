Inter, Lautaro Martinez: «Qui mi sento importante»

Le parole di Lautaro Martinez, attaccante argentino di proprietà dell’Inter, sul suo rapporto con i nerazzurri

Lautaro Martinez ha parlato a Footsteps del suo rapporto con l’Inter.

LE PAROLE – «Io e mio fratello giocavamo prima di andare a scuola, quando tornavamo e pure dopo gli allenamenti. Nostra madre ci veniva a chiamare per mangiare perché eravamo sempre a giocare a pallone. L’Inter mi ha dato tanto amore fin dal primo giorno: sono arrivato in una grande squadra, che ha una società importante e giocatori importanti e i tifosi me l’hanno fatto sentire fin dal primo giorno, è bellissimo. L’esordio in Nazionale è stato bellissimo, e questo percorso lo devo molto alla mia famiglia e a tutti gli allenatori che mi hanno fatto crescere».