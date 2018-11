Lautaro Martinez chiede spazio: «Inter, voglio giocare di più»

Poco utilizzato da Luciano Spalletti, Lautaro Martinez reclama più spazio nell’Inter: ecco le parole dal ritiro dell’Argentina

Lautaro Martinez vuole prendersi l’Inter e chiede spazio a Luciano Spalletti. L’attaccante argentino non sta trovando continuità e ha espresso il suo punto di vista: «All’Inter non sto giocando spesso, ma continuo ad allenarmi al massimo per farmi trovare pronto. Vorrei poter giocare più minuti: cercherò di allenarmi in questi giorni per preparare la partita nel migliore dei modi, per me essere qui è un sogno e mi diverto ogni volta che arrivo. Sogno la Coppa America, così come il Mondiale: è la cosa più bella che ci sia».

Continua il Toro, parlando dal ritiro della Nazionale argentina: «Stanno cambiando dei calciatori, stiamo bene e dobbiamo continuare a fare meglio. Il Messico? Sarà un ottimo avversario, lavoreremo per capire dove poter arrivare. Scaloni? Se resta o meno non tocca a noi deciderlo: se ne occupa la Federazione, noi dobbiamo sempre fare il nostro meglio. Spero di giocare di più in Nazionale».