Inter-Lazio Primavera, si è concluso 1-3 il big match della 27^ giornata: dopo il vantaggio nerazzurro di Rover, rimonta biancoceleste con Marchesi, Aliaj e Neto

Inter Lazio Primavera, di fronte oggi pomeriggio due tra le formazioni più interessanti dell’intero campionato per la 27^ giornata. La formazione nerazzurra, reduce dalla vittoria contro la Juventus, cercava punti importanti per consolidare il secondo posto ma il verdetto del rettangolo verde ha sorriso ai biancocelesti: vittoria per 1-3 in rimonta. Dopo il vantaggio con Rover, il Biscione è stato rimontato e superato dalle reti di Marchesi, Aliaj e Neto. Nel finale da segnalare la doppia espulsione per Rover e Marchesi per un duro scontro tra i due.

Abbattuto il tecnico nerazzurro Stefano Vecchi, mentre può sorridere l’allenatore della Lazio Valter Bonacina, soddisfatto per la prestazione di carattere dei suoi ragazzi: «Rimpianti? Parecchi: abbiamo buttato via un campionato per le sciocchezze di questi ragazzi che non hanno creduto nelle loro possibilità, mi dispiace. Vogliamo finire il campionato dando tutto noi stessi. Oggi la squadra è stata bravissima, anche se non siamo partiti bene siamo riusciti a giocare il pallone e la rete dell’1-1 ci ha sbloccati a livello mentale. Dobbiamo terminare la stagione a testa alta per onorare la maglia: purtroppo siamo incappati in un’annata deludente», le sue parole a Sportitalia.