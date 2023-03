Inter, le condizioni di Skriniar in vista della Juve

Preoccupano le condizioni di Milan Skriniar ad Appiano Gentile: il centrale dell’Inter rimane in dubbio per la Juve

In casa Inter si fanno i conti con le condizioni fisiche dei più acciaccati: fra di essi c’è anche Milan Skriniar, che rimane in leggero dubbio in vista della sfida di domenica contro la Juventus.

Il difensore slovacco avrebbe stretto i denti per essere a disposizione per la gara di Champions League contro il Porto ma non ha recuperato appieno dall’infortunio.

