Inter, Marotta: «Lottiamo per lo Scudetto. Conte? Nessun ricorso»

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro il Milan.

SCUDETTO – «Abbiamo l’obbligo di dare il massimo per raggiungere il massimo degli obiettivi. Dire che non lottiamo per lo Scudetto sarebbe dunque falso».

SQUALIFICA DI CONTE E ORIALI – «Sono quelle situazioni che fanno parte del calcio. Le tensioni per chi è protagonista all’interno del recinto di gioco portano anche a delle incomprensioni. Abbiamo deciso di non fare ricorso».