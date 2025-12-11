Inter, Marotta: «Chivu per noi non è nulla di strano: lo conoscevamo. Abbiamo avuto coraggio di fare questo»

Inter, Marotta parla con sicurezza: «Chivu per noi non è nulla di strano: lo conoscevamo. Abbiamo avuto coraggio di…»

Durante la consueta cena di Natale, Beppe Marotta ha fatto il punto sull’anno che sta volgendo al termine. Il presidente dell’Inter ha definito il 2025 un anno molto positivo, sottolineando come, al di là dei singoli risultati, il percorso intrapreso dalla società sia solido e virtuoso. Il modello organizzativo, ha ribadito, si conferma vincente e la squadra ha risposto con convinzione agli stimoli, mostrando un avvio di stagione che lascia ben sperare per il futuro.

Marotta ha poi voluto rimarcare la scelta di affidare la panchina a Cristian Chivu, un tecnico giovane ma già riconosciuto per le sue qualità umane e professionali. Una decisione coraggiosa, rivendicata con orgoglio dal presidente, che ha ribadito la fiducia totale nel suo allenatore.

Sul tema degli scontri diretti persi contro avversari di prestigio, Marotta ha minimizzato, ricordando come le partite siano state giocate alla pari e spesso decise da episodi sfavorevoli.

UN BILANCIO SUL 2025 – «Il consultivo dell’anno è molto positivo: al di là di vittorie e sconfitte, il percorso è stato virtuoso e va riconosciuto come il modello sia vincente e la squadra abbia risposto positivamente. E anche l’inizio di questa stagione depone a favore che le cose continuino nel modo migliore».

SU CHIVU E SULLE SCONFITTE NEGLI SCONTRI DIRETTI – «Chivu per noi non è nulla di strano: lo conoscevamo, abbiamo avuto il coraggio di affidare la panchina ad un allenatore giovane, sapevamo le sue qualità. E’ vero che abbiamo perso partite con squadre blasonate, ma sono state giocate alla pari e quindi sono gli episodi ad aver determinato le sconfitte».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI MAROTTA SU INTERNEWS24