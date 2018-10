Ai microfoni di Onda Cero, l’uomo partita del Derby Mauro Icardi ha parlato dell’interessamento del Real Madrid nei suoi confronti

Dopo il gol partita al 92’ nel Derby della Madonnina, il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, si è intrattenuto ai microfoni di Onda Cero. L’argentino ha parlato dell’emozione del Derby, ma anche della prossima sfida in Champions contro il Barcellona: «È un peccato che Messi non possa giocare, è sempre bello affrontare grandi giocatori come lui, è il migliore al mondo. Sappiamo che è una grossa perdita per loro, noi potremo andare a giocarcela faccia a faccia: abbiamo le qualità per farlo. Derby? Era importante vincere contro il Milan perché abbiamo avuto un settembre fantastico e volevamo continuare il nostro momento di forma dopo la sosta, arrivare a Barcellona con questa mentalità era importantissimo. Scudetto? Siamo lì e sappiamo che dobbiamo continuare a vincere: negli ultimi anni la Juventus ha mostrato di poter stare lassù, dobbiamo prenderne esempio».

Spazio poi al calciomercato e ad un possibile interessamento del Real Madrid nei suoi confronti: «Real Madrid? Ci sono molte voci, ma sono felice all’Inter: quando arriveranno offerte le valuteremo, ma sono molto contento qui».