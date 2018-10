Nel post-partita di Inter-Milan, Icardi ha parlato ai microfoni di SkySport parlando del Derby e della Champions

Maurito Icardi ha segnato il gol decisivo nel Derby della Madonnina tra Inter e Milan. Il suo gol in pieno recupero ha regalato ai nerazzurri 3 punti fondamentali per la classifica dove sono attualmente al terzo posto dietro Juve e Napoli. Nel post-partita, l’argentino ha parlato ai microfoni di SkySport ai quali ha dichiarato che: «Dovevamo vincere, abbiamo creato tantissimo, un palo, in porta. Meritavamo di vincerla per quello che abbiamo creato questa sera. Siete cresciuti di consapevolezza? Prima di andare in Nazionale l’avevo detto che dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. Lo dovevamo per i tifosi che son venuti questa sera. Questa sera dovevamo dare continuità e ci toglieremo grandi soddisfazioni per il futuro».

Nell’intervista, spazio poi alla Champions e a Wanda Nara: «Obiettivo Napoli e Juve? No, l’obiettivo è la continuità, a fine anno vedremo cosa abbiamo raccolto. Con questa vittoria più serenità in Champions col Barcellona? Sappiamo che di potenzialità abbiamo, se continuano su questa strada potremmo toglierci qualche soddisfazione anche col Barcellona. Anti Juve? Mai detto, l’Inter deve abituarsi a vincere. Abbiamo fatto una grande prestazione. Wanda Nara? E’ un grande stimolo, la ringrazio per essere sempre al mio fianco in casa e in trasferta. Il Derby più bello? Direi proprio questo di stasera per come è venuto».