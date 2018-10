Inter-Milan, Icardi decide il derby con un gol al 92′ – VIDEO

Il Derby della Madonnina tra Inter e Milan viene deciso da un gol di testa di Maurito Icardi al 92′ minuto

Sembrava destinato a finire per 0-0 il Derby della Madonnina tra Inter e Milan. E invece Icardi ha riscritto la storia della partita con un bellissimo gol di testa in pieno recupero. Al 92′ minuto di gioco, Vecino fa partire dalla sinistra un cross perfetto che trova in area la testa di Icardi che non può far nient’altro che insaccare in rete.

Per Icardi si tratta di un vero e proprio gioco da ragazzi in quanto sia Donnarumma che Romagnoli non riescono a difendere e ad evitare l’arrivo del cross di Vecino. Per Donnarumma più di una responsabilità in quanto si fa trovare totalmente impreparato ed esce malamente dalla porta lasciandola incustodita.