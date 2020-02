Inter Milan, Inzaghi: «Non è solo la gara di Ibrahimovic e Lukaku»

Inter Milan, Inzaghi analizza la gara che andrà in scena domenica in un San Siro che si annuncia pieno in ogni ordine di posto

Filippo Inzaghi, intervistato dai microfoni di Sky Sport, ha parlato del derby di Milano. Ecco le sue parole.

IBRAHIMOVIC LUKAKU – «Non ci sono solo loro due, che sono comunque i giocatori più rappresentativi. L’Inter sta facendo con Conte qualcosa di importante, non avevo dubbi conoscendo la mentalità. Il Milan si sta riprendendo ed auguro a Pioli di poter fare sempre meglio. Ibra ha dato tanto, ero convinto anche prima che segnasse il primo gol, perchè lo conosco e so quanto tiene a questa professione. Non avrebbe accettato di tornare, se non si fosse sentito al 100%».