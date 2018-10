Lautaro Martinez ha pubblicato una foto sul suo canale Instagram rivolta al derby Inter-Milan: la sfida si infiamma

Il derby si avvicina e Lautaro Martinez non sta più nella pelle. Il Toro arriva alla sfida in programma per domenica sera nel migliore dei modi. Infatti, per lui, è arrivato in settimana un bel gol nella partita amichevole tra Argentina e Iraq, finita per 4-0. E in quell’occasione, Lautaro ha segnato la sua prima rete nella Nazionale Maggiore.

Una prestazione che fa ben sperare i tifosi dell’Inter che si augurano di vederlo in campo (probabilmente a partita in corso) nella gara contro il Milan. Lautaro scalpita e stasera ha pubblicato su Instagram un post ad hoc, ricordando ai suoi tifosi la sfida di domenica: «Sta arrivando… Forza Inter».