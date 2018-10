Nel Derby tra Inter e Milan, Gattuso si affida a Cutrone per gli ultimi minuti della partita: scelta del tecnico del Milan non paga

Al 30′ minuto del secondo tempo entra Cutrone al posto di Calhanoglu. Per Gattuso si tratta della prima sostituzione del match fermo ancora sullo 0-0. Con il suo inserimento in campo, il modulo però non cambia e rimane 4-3-3 con Higuain unica punta, Suso sulla destra e Patrick Cutrone sulla sinistra in una posizione che ha ricoperto solamente 3 volte nella sua carriera. Cutrone è infatti una punta centrale ed è strano che Gattuso abbia scelto proprio lui come sostituto di Calhanoglu.

Il baby talento rossonero è stato impiegato come esterno d’attacco di sinistra in Europa League contro il Ludogorets del 22 febbraio scorso. Ma non solo. Si ricorda infatti anche Milan-Atalanta 0-2 del 23 dicembre del 2017 e Milan-Verona 3-0 del 13 dicembre. In quell’occasione però Cutrone segnò una rete. La svolta decisiva del Derby? Forse… ma per l’Inter.