Inter e Milan concordi: si rimane a San Siro con ricavi più alti dello Juventus Stadium

Dopo l’annuncio ufficiale di Inter e Milan ora si pensa a ristrutturare San Siro per provare ad aumentare i ricavi

Inter e Milan si sono accordate per rimanere a San Siro. Entrambe le società hanno manifestato, attraverso comunicati ufficiali, la volontà di rimodernare il Meazza. Secondo quanto riportato da Goal.com e il Sole 24 Ore, infatti, Suning ed Elliott stanno cercando di chiudere con il Sindaco Sala un accordo di concessione sul diritto di superficie dell’area di San Siro per 99 anni (sul modello di quanto fatto dalla Juventus e dall’Udinese). Una concessione che non farebbe perdere al Comune di Milano gli importanti introiti derivati dall’attuale partnership sul Giuseppe Meazza e che, per Inter e Milan, rappresenterebbe un enorme risparmio rispetto alla costruzione ex-novo di uno stadio di proprietà.

Il progetto prevede la totale ristrutturazione dell’impianto nell’arco di 4 anni con l’eliminazione del terzo anello (riducendo la capienza a circa 65mila posto) che sarà adibito a esercizi di ristorazione e commerciali. Per un totale di spesa che va dai 100 ai 200 milioni e che dovrebbe essere suddivisa fra le tre parti in causa. Le ingenti spese saranno coperte, almeno nei piani della società, da un forte sponsor che potrebbe cambiare il nome dello stadio aumentandone anche i ricavi. Ad oggi la Juventus con l’Allianz Stadium arriva a incassare circa 55 milioni di euro annui. Se le premesse saranno mantenute San Siro produrrà ricavi per coltre 200 milioni, circa 100 a testa per entrambi i club.