Inter Milan, Savicevic tra ricordi e derby: «Parla la classifica: Inter forte, ma niente favoriti. Esposito una sorpresa, Modric sempre un top. I primi anni dovevo adattarmi»

Inter Milan, Savicevic tra ricordi e derby. L’ex fuoriclasse del Milan ripercorre le sue stracittandine attraverso alcuni episodi e analizza quella di questa sera

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Dejan Savicevic, ex leggenda del Milan ha parlato in vista del Derby della Madonnina di questa sera, condividendo ricordi personali, aneddoti, e un’analisi approfondita sulle due squadre e sui protagonisti attesi.

DERBY DEL GENIO – «Mah, non so… pochi. C’erano le regole, potevano giocare tre stranieri a partita, noi eravamo in sei. I tre olandesi: Rijkaard, Gullit e Van Basten. E altri tre: Papin, Boban e io».

I PRIMI ANNI E LA CONCORRENZA – «Il primo anno, 1992-93, in campionato ho giocato solo dieci partite. Dovevo adattarmi, quel Milan era una grandissima squadra con tanta qualità e tanta concorrenza».

L’ESORDIO ASSOLUTO – «In Coppa Italia, agosto 1992, contro la Ternana 4-0. Ho segnato due gol. Uno su rigore e l’altro, molto bello, da una ventina di metri all’incrocio dei pali. Invece il primo derby, sempre in Coppa Italia, qualche mese dopo».

I SETTE DERBY E I GOL – «Faccio presto a contarli. Dunque: quattro in campionato e tre in Coppa Italia: totali sette. E due gol».

IL PRIMO DERBY – «Zero a zero in Coppa Italia. Una bella partita, diverse occasioni e niente gol. Ho giocato con il numero nove, il dieci era di Gullit. San Siro mi ha applaudito, è stato bello. Nell’Inter giocava il mio amico Darko Pancev…».

IL DERBY DEL 1994 – «Nel 1994, il mio anno più bello. Ho vinto il derby 2-1, il campionato e la Coppa Campioni. Una stagione splendida, avrei fatto anche gol…».

IL GOL “MIO MA NON MIO” – «Ho tirato in porta, ma Bergomi l’ha deviata e ha ingannato Zenga. Oggi lo darebbero a me…».

L’UNICO DERBY PERSO E GLI ALTRI PAREGGIATI – «Sì, l’anno dopo ho segnato il mio primo e unico gol in campionato, di piatto nell’angolino».

I RICORDI DI COPPA ITALIA 1998 – «Il 5-0. Cinque gol, una bella cifra. Una serata fredda e speciale…».

IL RICORDO AMARO – «Verso la fine, a metà campo, Bergomi mi ha fatto un brutto fallo al ginocchio. Mi ha rovinato la stagione e l’addio al Milan…».

SUL DERBY DI OGGI – «Parla la classifica: l’Inter è prima, il Milan è lì… Questa è una partita veramente particolare, diversa da tutte… L’Inter è forte, segna con facilità. Ma non si può parlare di favoriti».

I PROBLEMI DEL MILAN SOTTO PORTA – «Doveva tirare di più in porta… L’Inter ha attaccanti molto bravi: Lautaro, Thuram, adesso Bonny e poi quel ragazzo, Esposito. Una sorpresa…».

IL GIUDIZIO SU GIMENEZ E LEAO – «Gimenez deve solo sbloccarsi… Leao è bravissimo nell’uno contro uno…».

L’IMPORTANZA DI PULISIC – «È mancato, uno che ha fiuto e di solito non sbaglia…».

DOVE VEDRÀ LA PARTITA – «In tv, a casa, a Podgorica. Tranquillo, sereno. Sono curioso di vedere Modric e Sucic… Lo spettacolo non dovrebbe mancare. Ma ha ragione Allegri: per parlare di traguardi bisogna aspettare la primavera».