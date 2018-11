Inter, Miranda possibile partente: c’è il Siviglia, anche se…

Il centrale dell’Inter Joao Miranda è pronto a dire addio ai nerazzurri in estate. Sulle sue tracce c’è il Siviglia, interessato anche a Calero

L’Inter ha messo gli occhi su Andersen e Mancini, ma per il loro arrivo è indispensabile un’uscita. E ovviamente il principale indiziato corrisponde al nome di Joao Miranda. Il centrale brasiliano è stato un pilastro di Spalletti, ma l’età lo penalizza e la voglia di tornare in Brasile potrebbe farsi sentire. Skriniar e De Vrij rappresentano il futuro per carta d’identità e continuità di prestazioni e difficilmente partiranno da Appiano la prossima estate.

Ma sul centrale nerazzurro il futuro è ancora tutto da scrivere. Oltre alla saudade brasiliana, sullo sfondo c’è anche un possibile ritorno nella Liga spagnola. Il Siviglia si è infatti messo sulle tracce del classe ’84, che piace per esperienza internazionale e capacità da leader. Ma sul taccuino degli andalusi c’è anche un profilo opposto, quello di Fernando Calero del Valladolid. Al contrario del brasiliano, lo spagnolo spicca per l’età (classe ’95) e il basso ingaggio. Una scelta ardua ma che sicuramente è un ulteriore prova dell’addio di Miranda all’Inter nel calciomercato estivo.