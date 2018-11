L’Inter si muove sul mercato e cerca un nuovo difensore. Nel mirino dei nerazzurri Andersen, Bensebaini e Senesi

Movimenti di mercato in casa Inter. Il club nerazzurro ha sondato il terreno per Rodrigo De Paul dell’Udinese ma potrebbe pescare soprattutto in difesa. Difficili dei movimenti concreti nel prossimo mercato di gennaio, ma qualcosa potrebbe muoversi già ora per giugno. L’Inter potrebbe intavolare diverse trattative, provando a bloccare alcuni talenti che si stanno mettendo in evidenza in questa stagione. Per la difesa, ad esempio, piace Joachim Andersen, difensore classe ’96 della Sampdoria, considerato il nuovo Skriniar.

I rapporti con la Samp sono eccellenti ma sul giovane difensore danese, promosso a pieni voti da Giampaolo, ci sono anche alcune formazioni stranieri e la Juventus. La Samp potrebbe cederlo per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Secondo Tuttosport, Andersen non è l’unico profilo finito sul taccuino del direttore sportivo Piero Ausilio. I nerazzurri seguono anche Ramy Bensebaini, difensore algerino classe 1995 di proprietà del Rennes, autore di una buona stagione in Ligue 1, e anche il classe ’97 del San Lorenzo Marcos Senesi, accostato a diverse squadre italiane in estate. L’Inter punta a rinnovare la difesa: in estate potrebbe partire Miranda e potrebbe arrivare uno tra Bensebaini, Senesi e Andersen.