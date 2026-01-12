Inter, in chiusura questo colpo in difesa! Novità poi sul rientro di Dumfries mentre Darmian…Cosa filtra

Inter, si sta chiudendo questo colpo in difesa! Rientro anticipato per Dumfries mentre Darmian…Cosa sta succedendo in casa nerazzurra

Non c’è tregua per l’Inter di Cristian Chivu. Archiviata la dispendiosa serata del Meazza, la squadra nerazzurra è già proiettata al turno infrasettimanale: il recupero di campionato contro il Lecce, saltato per la Supercoppa. In un calendario così fitto, la gestione delle energie diventa cruciale.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il focus principale dello staff tecnico è l’emergenza sulla fascia destra. Luis Henrique, giunto alla decima titolarità consecutiva, ha urgente bisogno di tirare il fiato. Per questo motivo, Chivu spera di poter contare almeno sulla convocazione di Matteo Darmian. L’esterno, fermo ai box dallo scorso ottobre, è rientrato in gruppo negli ultimi giorni e il suo recupero è fondamentale per offrire un’alternativa in quella zona del campo. Tempi più lunghi, invece, per il titolare Denzel Dumfries. L’olandese, operato alla caviglia a dicembre, prosegue la riabilitazione in Olanda sotto la supervisione medica del club. Filtra un moderato ottimismo per un suo rientro anticipato: l’obiettivo concreto è averlo al 100% per il derby contro il Milan di inizio marzo, un traguardo importante anche per il giocatore in ottica Mondiale e mercato.

Proprio la carenza di alternative a destra ha spinto Chivu a lanciare messaggi chiari alla dirigenza nelle ultime conferenze stampa: serve un aiuto immediato dal mercato. Il club di Viale della Liberazione resta vigile per cogliere eventuali opportunità last-minute. Nel frattempo, però, la società lavora anche in prospettiva futura. È infatti in chiusura l’affare per Branimir Mlacic, promettente difensore centrale classe 2007 dell’Hajduk Spalato. L’Inter ha superato la forte concorrenza di Barcellona e Marsiglia grazie all’intesa raggiunta con l’entourage del ragazzo, che rimarrà comunque in Croazia fino al termine della stagione attuale prima di definire il suo percorso in nerazzurro.