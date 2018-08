Inter, Perez blinda Modric: «Via da Madrid solo per 750 milioni»

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez ha dichiarato che il centrocampista Luka Modric, finito nel mirino dell’Inter, può partire solo per 750 milioni di euro

Tiene banco la possibile trattativa tra l’Inter e il Real Madrid per portare a Milano il centrocampista Luka Modric. Da ieri, difatti, è trapelato l’interesse del club nerazzurro nei confronti del croato che potrebbe rinforzare il centrocampo della rosa allenata da mister Luciano Spalletti. L’arrivo del giocatore classe 1985, considerato uno dei centrocampisti più forti attualmente in circolazione, sarebbe un vero e proprio colpaccio per l’Inter che coronerebbe l’ottima campagna acquisti effettuata sino ad ora.

Pochi minuti fa, però il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha gelato il popolo interista affermando al quotidiano spagnolo Marca che il croato può partire da Madrid solo nel caso in cui vengono versati nelle casse dei Blancos 750 milioni di euro, il valore della clausola rescissoria presente sul contratto del calciatore. Il patron delle Merengues blinda dunque Modric che non lascerà la capitale spagnola come ha fatto Cristiano Ronaldo. Dunque, dopo l’affare sfumato per Arturo Vidal che presto si legherà al Barcellona, l’Inter rischia di perdere anche questa pista per puntellare la linea mediana.