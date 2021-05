Inter, Moratti: «Incontrerò Zhang. Mi auguro una cosa per il futuro»

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha commentato la vittoria dello Scudetto dei nerazzuri: le sue parole

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha commentato la vittoria dello Scudetto dei nerazzuri. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Repubblica.

ZHANG – «Con Steven Zhang ci siamo scritti. Gli faccio i complimenti. Volentieri lo incontrerò nei prossimi giorni. Mi piace moltissimo, come anche suo padre. Spero che l’Inter resti loro a lungo. Ovviamente, con Conte in panchina».

CONTE – «Antonio Conte ha fatto un lavoro eccezionale. La dirigenza lo ha supportato. I giocatori vorrei citarli tutti, ma dovendo scegliere dico Lukaku, Barella e Hakimi, che al primo anno ha fatto cose incredibili. Eriksen è stata la bella sorpresa di questa seconda parte di campionato. Ed è stato bravissimo Handanovic, a cui i tifosi dovrebbero perdonare i pochi piccoli errori che ha fatto, compensati da prestazioni eccezionali nelle partite che contano».

FESTA – «Mi metterò addosso una maglia dell’Inter. Ne ho parecchie, ho solo da scegliere. A fine carriera molti dei miei giocatori me ne hanno regalate di bellissime e importanti. Ma quale sceglierò non lo dico, non voglio scontentare nessuno».