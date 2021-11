Inter Napoli, Adani: «Lautaro e Insigne possono fare la differenza»

Le parole dell’opinionista Daniele Adani in vista della sfida delle 18 tra Inter e Napoli, big match della 13^ giornata

Lele Adani ha parlato in vista della partita delle ore 18 fra Inter e Napoli, e ha fatto le carte al match. L’opinionista ha detto la sua si chi potrebbero essere gli uomini chiave della super sfida, ecco le sue parole come riportate dalla Gazzetta dello Sport:

INTER – «L’Inter dovrà allargare la difesa del Napoli togliendo punti di riferimento e accompagnando con le mezzali. Correa e Lautaro possono svolgere bene questo compito.»

NAPOLI« Il Napoli dovrà allungare la difesa nerazzurra sfruttando la forza di Osimhen e mettendo Insigne nella condizione di fare il due contro uno sulla trequarti dialogando con Zielinski o con Mario Rui. E per creare spazio tra difesa e centrocampo serve proprio che Osimhen vada in profondità costringendo i centrali ad abbassarsi.»

UOMINI CHIAVE – «Scelgo due giocatori sotto pressione: nell’Inter Lautaro, che non segna da un po’, e nel Napoli Insigne, che non è stato bravo in Nazionale ma può fare la differenza a San Siro.»

