Inter, nessuna guerra fredda tra Conte e la dirigenza dopo Sassuolo: i dettagli

Contrariamente a quanto si era detto, non è in atto nessuna guerra tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter dopo lo sfogo di Sassuolo

Lo sfogo di Antonio Conte dopo lo 0-3 contro il Sassuolo poteva scatenare venti di guerra tra il tecnico e la dirigenza dell’Inter, finita nuovamente nel mirino del tecnico nerazzurro.

Secondo il Corriere dello Sport queste parole, in Viale della Liberazione, hanno creato solo qualche perplessità. Niente di più, come testimoniato da ciò che è accaduto ieri mattina alla Pinetina: complici i tamponi previsti dal protocollo Uefa, gli ad Marotta e Antonello, il ds Ausilio e il suo vice Baccin erano tutti al centro sportivo, dove si respirava serenità e cordialità come successo dal vertice di Villa Bellini in poi.

Lo sfogo del giorno prima di Antonio, i cui destinatari (pur non nominati) parevano Marotta e Ausilio, non è stato menzionato e, se da un lato il tecnico spera che in futuro le cose vadano un po’ più come lui vorrebbe, dall’altro i dirigenti si augurano che questi temporali non tornino a essere una costante. Un Conte così tonico, però, secondo il club porterà l’Inter a essere ancora più affamata.