Inter Parma: con Brozovic marcato, sono i difensori che impostano

Brozovic ha sofferto la marcatura di Kulusevski in Inter Parma. Di conseguenza, i nerazzurri hanno impostato molto con i difensori

In Inter-Parma, l’intensa marcatura di Brozovic da parte di Kulusevki ha impedito al croato di ricevere spesso palla in modo pulito. Soprattutto nel primo tempo.

Di conseguenza, i difensori hanno avuto molta responsabilità in fase di impostazione, compito non facile visto che il Parma copriva molto bene gli spazi. Un esempio nella slide sempre: con l’impossibilità di passare da Brozovic, Godin cerca il filtrante per Lukaku.