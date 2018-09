Dalbert rammaricato: «Risultato frustrante, siamo l’Inter!»

C’è delusione in casa Inter dopo la sconfitta con il Parma, ecco l’analisi del laterale sinistro Dalbert

Inter-Parma è terminata 0-1, nuovo passo falso per la formazione di Luciano Spalletti. I nerazzurri sono stati beffati dalla rete nel finale di Federico Dimarco nonostante il predominio assoluto. Tra i migliori in casa meneghina, Dalbert ha commentato così il ko ai microfoni di Inter TV: «E’ un risultato frustrante per noi, il Parma ha vinto con un solo tiro in porta. E’ un risultato che non ci piace, ma torniamo a lavorare per tornare a vincere il prima possibile».

Continua l’ex Nizza: «Lavoriamo molto sulla finalizzazione, ma non è il caso di puntare il dito sulla concentrazione al momento del tiro in porta. Siamo l’Inter, una squadra che per mentalità cerca sempre la vittoria e siamo tristi per questo ko. Vogliamo rifarci immediatamente, ora c’è il Tottenham: la Champions League è importantissima per noi».