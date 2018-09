Inter bestiale dopo la sosta ed il Parma evoca dolci ricordi – VIDEO

Inter da record alle ripresa del campionato a settembre: nove vittorie su dieci incontri. La prossima avversaria dopo sosta, il Parma, evoca poi per i nerazzurri dolcissimi ricordi…

L’inizio di campionato è stato alquanto altalenante: dopo la sconfitta all’esordio contro il Sassuolo ed il pareggio rimediato col Torino, l’Inter è riuscita a centrare la prima vittoria soltanto settimana scorsa col Bologna. Un esordio difficile a cui però – almeno secondo le statistiche – dovrebbe seguire una ripresa decisamente positiva. I nerazzurri sono una delle squadre che in assoluto ha raccolto di più dopo la sosta internazionale di settembre da almeno dieci anni a questa parte: in nove occasioni i nerazzurri hanno sempre vinto alla ripresa del campionato, pareggiando una volta contro la Juventus (1 a 1 nel 2013).

Un ruolino di marcia che lascia intendere come, storicamente, l’Inter sia una squadra che inizia a carburare soltanto a settembre e che riesce ad ingranare per bene solo dopo la sosta, periodo solitamente dedicato dagli allenatori ad integrare i giocatori non convocati con le rispettive nazionali. Tra i precedenti poi ce n’è uno particolarmente evocativo: nel settembre 2009, ovvero l’inizio di stagione che portò al Triplete, ai nerazzurri subito dopo la sosta il calendario riservò la sfida contro il Parma, pure quell’anno neo-promosso in Serie A. Allora la formazione di José Mourinho si impose in casa per 2 a 0 con i gol di Samuel Eto’o e Diego Milito. Oggi come allora il prossimo avversario sarà proprio la squadra emiliana: corsi e ricorsi storici.