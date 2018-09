Inter di marmo: terza maglia ispirata al Duomo e a Milano – FOTO

L’Inter presenta la terza maglia della stagione 2018/2019: sarà color marmo e grigia con la raffigurazione della Croce di San Giorgio e la mappa di Milano disegnata sullo sfondo

L’Inter presenta a campionato ormai iniziato la terza maglia della stagione 2018/2019: la divisa, realizzata come sempre da Nike, si ispira (come è stato per la terza romanista, pur’essa prodotta dal colosso americano dell’abbigliamento sportivo) ai luoghi del cuore. Sì, perché sulla maglia – definita “color marmo”, ispirato a quello del Duomo di Milano – è disegnata una mappa della città con alcuni luoghi simbolo. Ad ergersi al centro, in tonalità decisamente più scura, sul grigio, la Croce di San Giorgio, storicamente simbolo del capoluogo lombardo e già utilizzata in passato sia dall’Inter che dal Milan. La maglia presenta un girocollo classico, mentre le rifiniture – stemma compreso – sono blu.

Completano la divisa i pantaloncini grigi ed i calzettoni grigi con inserti gialli. Un kit non troppo diverso dal secondo, già presentato qualche tempo fa – bianco con un disegno raffigurante la pelle di un serpente (il simbolo nerazzurro) – e che quindi potrebbe essere preferito più che altro per le trasferte europee di coppa. La divisa sarà in vendita sullo store ufficiale dell’Inter a partire dal 12 settembre.