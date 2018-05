Maglia Roma 2018/2019: svelata la divisa da trasferta e la terza maglia per la prossima stagione, rispettivamente grigia e gialla

Maglia Roma 2018/2019: svelate la seconda e terza divisa per la prossima stagione dei giallorossi. Dopo le anticipazioni, arrivano le conferme sulla maglia da trasferta della Roma, che per la stagione a venire sarà grigia e non più bianca: nella parte posteriore della casacca, un dettaglio con il lupetto di Gratton, ‘icona’ dagli anni ’70, presente sopra una striscia verticale giallorossa all’altezza del collo.

La terza maglia dei giallorossi, quella che abitualmente sarà usata nella partite di Champions League, sarà di colore giallo: sopra, un motivo topografico della Capitale stampato a filigrana. Per quanto riguarda le divise dei portieri, ci saranno tre colorazioni: giallo, viola e verde.