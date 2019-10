Inter Parma: Politano tra le linee dà imprevedibilità

A gara in corso, Politano è un ottimo jolly per l’Inter. L’ex Sassuolo dà tanta qualità a Conte negli ultimi metri

Se raramente trova spazio dal primo minuto, a gara in corso Politano è una risorsa preziosa per l’Inter. L’ex Sassuolo dà a Conte imprevedibilità, con ottime ricezioni e una conduzione che gli consente di saltare gli avversari ormai stanchi.

In appena 15′ giocati (recupero compreso) contro il Parma, Politano ha effettuato la bellezza di 3 passaggi chiave e 2 dribbling riusciti. Insomma, è una pedina utile in una rosa che, come sottolineato in conferenza dallo stesso Conte, pecca per ristrettezza di uomini.