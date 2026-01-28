Inter, parla Chivu: «Abbiamo quello che meritiamo, non dobbiamo guardare indietro. Su Mourinho…»

Inter, il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha parlato nel post gara a Sky Sport: «Abbiamo quello che meritiamo»

Nel postpartita di Borussia Dortmund–Inter, Cristian Chivu ha analizzato il convincente 0-2 ottenuto dai nerazzurri nell’ultimo impegno della League Phase di Champions League. Il tecnico interista, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la prestazione della sua squadra

BILANCIO DELLA LEAGUE PHASE – «Abbiamo quello che meritiamo, non dobbiamo guardare indietro a quello che non abbiamo fatto. Non era semplice neanche stasera, con questo stadio e questa energia. Abbiamo fatto una gara matura, potevamo avere più concretezza nel primo tempo. Siamo contenti, questa squadra sta lavorando sodo. Negli ultimi mesi la crescita è esponenziale. Un risultato così può dare tante fiducia e autostima».

POSSIBILITA’ DI SFIDARE MOURINHO AGLI SPAREGGI? – «In questo momento penso solo ad affrontare Nicola domenica. Per me è la partita più importante della stagione. Siamo costretti a dormire qua stanotte, domani viaggeremo, ci alleneremo anche. Pensiamo sempre alla prossima partita, che è sempre la più importante».

IL SEGRETO DEL RENDIMENTO DI DIMARCO – «Non so, dovete chiederlo a lui. Noi siamo molto contenti del suo inizio di stagione, la mentalità, la voglia di lavorare sodo e di essere dominante. La qualità l’ha sempre avuta. Ci godiamo un giocatore maturo, completo, che ci dà una grossa mano e siamo felici di quello che sta facendo».

