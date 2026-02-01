Inter, Marotta parla chiaro: «Petardo? Vorrei condannare questo gesto. Si arriverà ai responsabili»

Inter, Marotta non ha dubbi: «Petardo? Vorrei condannare questo gesto. Si arriverà ai responsabili». Le sue parole

Nel postpartita di Cremonese‑Inter, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha analizzato il successo per 0‑2 maturato nel 23° turno di Serie A 2025/26. Ai microfoni di DAZN, il dirigente ha commentato anche il grave episodio del petardo esploso nei pressi di Audero. Di seguito le sue parole

PAROLE – «Vorrei condannare questo gesto, un gesto insulso che nulla ha a che fare con i valori dello sport, che cerchiamo di portare avanti. Il dispiacere non è solo mio, ma anche di tutti i tifosi interisti, dei nostri giocatori che ci sono rimasti male.

La condanna è un fatto scontato, so che l’autorità stanno facendo indagini, pare che sia un gesto isolato. Si arriverà ai responsabilità. Un’apprezzamento per la grandissima professionalità di Audero che, col suo comportamento, ha contribuito a difendere la sua porta fino alla fine. Rimane la condanna da parte di tutta l’Inter per quello che è successo».

