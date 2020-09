Inter, perdite per oltre 100 milioni: dopo Pirelli si cerca un altro sponsor

Il Corriere dello Sport dedica un approfondimento al bilancio in rosso dell’Inter e sulla ricerca di un nuovo sponsor dopo Pirelli

Il Corriere dello Sport dedica un approfondimento sui conti in rosso dell’Inter e sulla ricerca di un nuovo sponsor dopo Pirelli. L’approvazione del prossimo bilancio da parte dell’assemblea degli azionisti non è ancora all’orizzonte e i conti finali dell’esercizio 2019-20 non sono stati ancora chiusi, ma tra i motivi che hanno spinto Suning a tirare la cinghia sul mercato c’è il passivo con il quale verrà chiusa la scorsa stagione.

La conferma arriverà nel corso del Cda che andrà in scena nella sede nerazzurra nelle prossime settimane, ma tutto lascia pensare che la perdita per il 2019-20 supererà i 100 milioni. Una cifra che fa effetto, ma che non è frutto solo della scorsa campagna acquisti-cessioni, bensì (soprattutto) dei mancati introiti.

L’Inter è alla ricerca, con appoggio di Suning, di un grande marchio che sostituisca Pirelli sulle maglie nel 2021-22 e ha potuto respirare per il rinnovo della partnership con il colosso di Nanchino sul naming rights della Pinetina (16,5 milioni a stagione fino al 2022). Il problema è che la campagna abbonamenti, come per tutte le altre società italiane, non ci sarà (se gli stadi riapriranno verranno venduti pacchetti per il girone di ritorno o per un certo numero di partite) e che non arriveranno neppure introiti dalla vendita dei biglietti.