Inter, Perisic a Sky Sport: «Possiamo passare il girone»

Le parole dell’attaccante nerazzurro: «Non era facile, la metà di noi non aveva mai giocato in Champions League. Ora testa alla Samp»

Ivan Perisic ha parlato a Sky Sport dopo la sudatissima vittoria nel debutto di Champions League contro il Tottenham. Il croato, uscito per lasciare lo spazio a Candreva, non ha disputato una partita indimenticabile. Queste le sue parole: «Vittoria molto importante per noi. Ora ne abbiamo due complicate con PSV e Barcellona. Abbiamo lottato fino all’ultimo minuto e dimostrato che abbiamo carattere. Abbiamo vinto dopo aver dato tutto noi stessi. Per più del 50% della nostra rosa era la prima in Champions non era facile per nessuno. Adesso, però, sotto con la Serie A e la gara contro la Sampdoria. Passaggio del girone? Sì, possiamo farcela, la strada è ancora lunga, ma pensare gara dopo gara».