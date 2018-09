Inter-Tottenham, 1ª giornata gruppo B Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Inizia con un battesimo di fuoco il ritorno dell’Inter in Champions League: l’avversario di turno sarà, infatti, il temibile Tottenham di Kane e Pochettino, una compagine diventata, da splendida sorpresa, una solida realtà. Dopo aver conquistato l’ultimo posto disponibile nello “spareggio” finale, all’ultima giornata di Serie A, contro la Lazio, gli uomini di Spalletti proveranno a reagire dopo la sconfitta inaspettata subita contro il Parma in campionato. Il girone nel quale i Nerazzurri saranno impegnati è il girone B composto, oltre agli inglesi, da Barcellona e PSV; un girone senza dubbio complicato che li costringerà a mettere in campo tutta la qualità, l’esperienza e l’impegno possibili per arginare l’ostacolo. Appena disponibili, verranno pubblicate la formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Inter-Tottenham: diretta live e sintesi

Inter-Tottenham: formazioni ufficiali

Inter-Tottenham: probabili formazioni e pre-partita

Qui Inter. Dopo la terribile e inaspettata batosta subita nella gara casalinga contro il Parma, i Nerazzurri tornano a disputare la massima competizione europea, dopo diversi anni di assenza. In vista di questo primo impegno internazionale, Spalletti dovrà fare a meno di qualche pedina importante, soprattutto nel reparto arretrato. Sicuri assenti, infatti, saranno il croato Vrsaljko e il terzino D’Ambrosio, reduce da un infortunio patito nell’ultima gara di campionato. Probabile, allora, la scelta di un 3˗4˗2˗1 con Handanovic tra i pali, difesa composta da Skriniar, Miranda e de Vrij, a centrocampo spazio a Candreva, Vecino, Brozovic e Asamoah; in avanti, infine, Nainggolan e Perisic dietro a Capitan Icardi.

Qui Tottenham. Reduci dal duro colpo subito per mano del Liverpool, anche gli Spurs cercheranno di sfruttare la prima uscita in campo internazionale per scrollarsi il pesante recente fardello. Per l’occasione anche Pochettino dovrà rinunciare a qualche elemento importante: in primo luogo, sarà assente Dele Alli, infortunatosi durante la Nations League, ma anche il capitano Lloris, arrestato per aver guidato in stato di ebbrezza. Spazio, allora a Vorm in porta, con Trippier, Alderweireld, Vertonghen e Rose nel reparto difensivo, Dier, Dembele e Winks a manovrare il centrocampo e Lucas, Kane e Eriksen nel reparto d’attacco.

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, Miranda, de Vrij; Candreva, Vecino, Brozovic, Asamoah; Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

Tottenham (4˗3˗3): Vorm; Trippier, Alderweireld, Vertonghen e Rose; Dier, Dembele, Winks; Lucas, Kane, Eriksen. Allenatore: Pochettino

Inter-Tottenham: i precedenti del match

La sfida che andrà in scena a San Siro nell’insolito orario delle 18.55 tra Inter e Tottenham non sarà una sfida inedita tra le due formazioni. Le due compagini si sono scontrate già in 4 occasioni. Il primo doppio confronto risale alla stagione 2010/2011, sempre nei gironi di Champions League: da campioni d’Europa in carica, i nerazzurri vinsero con un rocambolesco 4˗3 mentre nel ritorno, furono travolti per 3˗1, grazie a uno straripante Gareth Bale. Il secondo doppio confronto, invece, risale alla stagione 2012/2013: in quell’occasione si trattava degli Ottavi di Champions League e l’Inter uscì sconfitta con un netto 3˗0 a White Hart Line per poi ribaltare con un altrettanto incredibile 4˗1 al ritorno, risultato che, in ogni caso, non bastò a permettere il passaggio del turno, in virtù del gol in trasferta siglato dagli inglesi. In totale, sono 32 gli incontri dei Nerazzurri contro squadre inglesi, per un bilancio complessivo di 12 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte. Sono 9, invece, i precedenti degli Spurs contro squadre italiane, per un totale di 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Inter-Tottenham: l’arbitro del match

Sarà il francese Clement Turpin l’arbitro designato a dirigere la prima sfida del girone B della nuova edizione della Champions League tra Inter e Tottenham. Il direttore di gara, originario di Oullins, classe ’82 e giurista di professione, è alla 5° presenza stagionale. Turpin ha iniziato la sua carriera nazionale, prima in Ligue 2 e poi in Ligue 1, nel 2007 mentre il suo esordio internazionale in una competizione FIFA è datato 2010, in occasione del match tra Paraguay e Costa d’Avorio. Il fischietto francese sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore. Come quarto uomo è stato designato Guillaume Debart, mentre gli addizionali di campo saranno Ruddy Buquet e Nicolas Rainville.

Inter-Tottenham Streaming: dove vederla in tv

Inter-Tottenham sarà trasmessa a partire dalle ore 18.55 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240), Sky Calcio 1 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.