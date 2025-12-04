Inter, esplode definitivamente Pio Esposito. La Coppa Italia spingerà per un posto da titolare?

Inter, esplode definitivamente Pio Esposito: la Coppa Italia è stato il palcoscenico perfetto per l’attaccante

In un San Siro semivuoto ma divertito dall’allegria dell’Inter “B”, la serata di Coppa Italia contro un Venezia dimesso e imbottito di riserve si trasforma in una vetrina luccicante per i giovani talenti nerazzurri di Cristian Chivu.

L’attesa è finita per Pio Esposito: il 20enne predestinato ha finalmente potuto liberare il suo primo urlo di gioia casalingo davanti ai propri tifosi. Dopo gli squilli esterni a Cagliari e Bruxelles, Esposito ha trovato il suo primo vero gol a San Siro (dopo quello “effimero” in Nazionale contro la Norvegia) con un destro radente da fuori area. Una rete che gli consegna un record stagionale invidiabile e ormai intoccabile: è il primo interista ad aver segnato in tutte e quattro le competizioni disputate finora (Mondiale per Club, Serie A, Champions League e Coppa Italia).

Un traguardo festeggiato con la sua tipica esultanza da “mister muscolo”, imitata sorridendo dai compagni. Ora punta alla Supercoppa, anche se la concorrenza in attacco resta spietata: oltre all’intoccabile Lautaro (ieri a riposo), Marcus Thuram è tornato a pieni giri siglando una doppietta dopo due mesi e mezzo di digiuno.

Se la vena realizzativa di Esposito è ormai una certezza, Andy Diouf rappresenta la sorpresa più lieta. Il 22enne francese sta spazzando via lo scetticismo iniziale legato ai 25 milioni investiti su di lui. Ha aperto le marcature con una percussione coraggiosa conclusa con un destro incrociato, dimostrando ottima capacità anche con il piede meno nobile.

L’intuizione tattica di Chivu di trasformarlo in esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2 sta pagando dividendi: Diouf ha perso la timidezza, gioca con intraprendenza e sembra aver definitivamente superato Luis Henrique (ieri titolare a sinistra, ma meno incisivo) nelle gerarchie, candidandosi come il futuro in quella zona di campo.

