Inter, da oggi sei più rosa: ufficiale la prima squadra femminile – FOTO

Con un comunicato sul proprio sito, l’Inter ha ufficializzato la nascita della prima squadra femminile per la stagione 2018/19

L’Internazionale Milano è pronta per una nuova avventura, ma nel calcio femminile. Se ne parlava già da tempo, ma è arrivata ora l’ufficialità della società nerazzurra con un comunicato sul proprio sito. Si tratta di un passo stimolante che va a completare un progetto già iniziato con l’avviamento di un settore giovanile femminile e che si è concluso oggi con l’acquisizione del titolo sportivo appartenente alla ASD Femminile Inter Milano, club che milita in Serie B, e delle prestazioni delle giocatrici della formazioni Prima Squadra e Primavera.

A parlare sul sito è Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’FC Internazionale Milano: «Si tratta di un nuovo capitolo fondamentale per il Club, a completamento di un ecosistema sportivo che si arricchisce sempre di più sulla base di una progettualità costante e di una concreta vision per il futuro. L’esperienza di successo maturata attraverso il Settore Giovanile sarà fondamentale per il successo di un progetto come quello Femminile che si pone l’obiettivo di sviluppare un percorso formativo in grado di collegare le numerose categorie giovanili con le nuove formazioni Primavera e Prima Squadra per poter nel prossimo futuro puntare ai più importanti obiettivi sportivi, in linea con ciò che il prestigio del nostro brand ci impone».

Il club ha poi voluto dare un in bocca al lupo su Twitter: «Amale, da oggi ancora di più! Nuova avventura per l’Inter, che abbraccia ufficialmente la sua Prima Squadra femminile: benvenute nella famiglia nerazzurra, ragazze!».